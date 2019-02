Le Canadien dominant face aux Jets

Propulsé par le trio de Jonathan Drouin, Phillip Danault et Brendan Gallagher, le Canadien de Montréal a livré une brillante performance face aux Jets de Winnipeg, qu’il a vaincus 5 à 2 jeudi soir, au Centre Bell.

Drouin a connu un fort match en récoltant deux buts et deux mentions d’aide. Danault s’est également illustré en amassant un but et trois aides. Gallagher a ajouté deux passes décisives pour porter la récolte totale du premier trio à 10 points.

DROUIN, TOUT FEU TOUT FLAMME! 🔥🔥🔥🔥😲 pic.twitter.com/0ZD4NgQWbB — TVA Sports (@TVASports) February 8, 2019

Si Mark Scheifele a ouvert la marque tôt dans la rencontre, le Tricolore n’a pas tardé à répliquer. À peine trois minutes plus tard, Drouin inscrivait son 16e but de la saison, en grande partie grâce au dur labeur de Gallagher derrière le filet des Jets.

Drouin est revenu à la charge dès les premiers instants du deuxième vingt. Profitant d’un revirement des Jets en zone neutre, l’attaquant du Canadien s’est s’emparé du disque avant de filer en échappée et de déjouer habilement Connor Hellebuyck.

Shea Weber a porté un dur coup aux Jets en marquant son neuvième but de la saison en début de troisième période sur un puissant lancer frappé de la ligne bleue. Danault et Jesperi Kotkaniemi ont ensuite complété le travail pour l’équipe locale.

Dans une cause perdue, Brendan Lemieux a inscrit son huitième de la campagne.

Hellebuyck a été très occupé devant la cage des visiteurs, où il a fait face à 53 tirs. Pour sa part, Carey Price a été solide devant le filet du Canadien, repoussant 32 des 34 lancers dirigés vers lui.

Le Canadien tentera d’enregistrer une quatrième victoire consécutive samedi, au Centre Bell, alors qu’il recevra la visite des Maple Leafs de Toronto.