GENEST, Janine Berthiaume



À son domicile, le 2 février 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Janine Berthiaume, épouse de monsieur Louis-Philippe Genest. Elle était la fille de feu dame Simone Desrosiers et de feu monsieur Georges-Eugène Berthiaume. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17h à 19h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Anne (Jacques Sirois), Louis, feu Philippe, Jean (Bouchra Lazrak) et Marie (Alain Veilleux); ses petits-enfants: Steve (Chantal), Julie (Daniel), Karine (Pascal), Jean-Philippe, Maxime et Katy; ses arrière-petits- enfants: Jérémy, Xavier, Alexis, Éva et Olivier; ses sœurs et ses frères: Lise (feu Martin Guglielminetti), feu Jean (feu Louise Paquet), Andrée (feu André Paquet) et Michèle (Luc Lecompte); ses belles-sœurs et ses beaux-frères de la famille Genest: feu Lucien (feu Helen Quin), feu Carmen (feu Jean-Pierre Faguy), feu Paul (feu Jeannette Savard), feu Bernadette (feu Odilon Cayer) et Marcel (feu Charlotte Trudel). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380, rue du Pont, Québec (Qc) G1K 6M7, tél. : 418-524-2626.