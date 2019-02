MILOT, Louis-Philippe



Au CHUL, le 8 janvier 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Louis-Philippe Milot, fils de feu monsieur Marcel Milot et de feu dame Flora Soucy de St-Alexis-des-Monts. Il était l'époux bien-aimé de Rita Bellemare, fille de feu monsieur Arthur Bellemare et de feu dame Cécile Robert, également de St-Alexis-des-Monts.de 9h à 11h.Outre son épouse Rita, il laisse dans le deuil ses quatre filles : Caroline (André Rousseau), Anne (Louis Garon), Élaine (Alain Chouinard) et Martine; ses petits-enfants : Maxime et Jean-Philippe Garon (Mélissa Roy-Tremblay), Philippe et Amélie Milot-Rousseau ; ses arrière-petits-enfants Alexis et Noémie Garon. Il était le frère de feu Jeanne Milot, feu Geneviève Milot et feu Paul-Eugène Milot. Il laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant du département de gériatrie du CHUL, le personnel soignant de l'Hôpital Saint-Sacrement, ainsi que la Dre Julie Couture et le Dr André St-Pierre. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Pavillon CHUL, 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5, Tél. : 418-525-4385.