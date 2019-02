SUTTON, Edmund



À Québec, le 3 février 2019, à l'âge de 87 ans et 10 mois, est décédé monsieur Edmund Sutton, époux de dame Claire Tourville, fils de feu Edmund Sutton et de feu Joséphine Lefebvre. Il demeurait à Québec, natif de Chandler, il a été au service de la Daishowa pendant 41 ans.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Claire; ses enfants: Mary Ann (Jean-Claude Cloutier), Lucie (Bertrand Guay), Peter (Colette Larochelle) et Julie (Martin Blackburn); ses petits-enfants: Rachel, Mathieu, Ryan, Kyle, Catherine, Edmund, Elizabeth, Audrey et Sarah; ses arrière-petits-enfants: Henri, William, Jamie et Georges; ses frères et sœurs: Opal (feu Raymond Murray), feu Alina (Camilien Baudin), feu Johnny (Rose Leblanc), feu Cora, Stella, Beatrice (Benoît Dupuis) et Nelson (Ginette Comeau); sa belle-sœur Jeannette Drolet ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'IUSMQ pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3.