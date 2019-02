COUTURE, Élise



À son domicile, le 4 février 2019, à l'âge de 105 ans, est décédée madame Élise Couture, épouse de feu M. Jean-Marie Houle. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le samedi 9 février à compter de 10h au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière St-Thomas de Villeneuve. Madame Couture laisse dans le deuil ses enfants Laurent (Monique Ouellet) et Suzanne; ses petits-enfants: Nathalie (Bruno Bertrand), Patrick et Stéphane; ses arrière-petits- enfants: Jessica, Jonathan et Kelly-Anne ; son frère Eugène (feu Françoise St- Laurent, Ann Jenkins); son beau-frère M. Émile (feu Mme Denise Savard); ses neveux et nièces: Mariette (Richard Muise), Céline, Colette, Claudette, Élisabeth (feu M. Sylvio Ross), Cécile (feu M. Rénald Paquet), Hedwidge (Régis Poulin), Florian, Marie-Jeanne (Raymond Labonté), Denise, Richard (Danyelle Tardif), Raynald (Lucile Dugas), Diane ( Damien Fortin), Richard (Claudette Bernier), Lisette (Jannot Martel), Jacinthe, Hélène (feu M. Florent Derosby), Régis (Brigitte Bernier) Roger (Michelle Tanguay), Suzanne (feu M. Ted Dwyer), Ginette (Cléo Perreault), Nicole (Gilles Dugas), Denise (feu M. David Bonato), Colombe (Richard Provost), Lise (William MacMillan), Laurent (Debbie Goudreau), Bertrand (Joanne Warne), Marcel (Joanne Allen), Laurence (Claude Bellemare), Linda (Lindsay Brown); son neveu par alliance Jean-Marc Dugas (feu Jocelyne) ainsi que plusieurs neveux et nièces de la famille Houle, des cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu : François (feu Émilienne Tanguay), Valérie, Adrien (feu Rose-Yvonne Létourneau), Jean-Thomas, Émilien, Émilienne (feu Alphonse St Hilaire), Liliane et la tante de feu Gaétan. Un sincère remerciement aux membres du personnel du CLSC (infirmières: Linda Turcotte, Sonia Boucher), ergothérapeute (Émilie Légaré), travailleuse sociale (Johanne Audet), auxiliaire familiale (Andrée Roy) ainsi que son médecin à domicile Vincent Demers pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Aussi, le Centre d'action bénévole Aide23 pour les visites d'amitié par Jocelyne Laflamme.