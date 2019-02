Elle était mannequin millionnaire: elle est maintenant sans-abri

View this post on Instagram

La modelo #NastasiaUrbano de 57 años, quien fue reina de las pasarelas en la década de los 80, ha pasado de brillar en los escenarios a dormir en un callejón de un banco en #Barcelona. La modelo en su época dorada vivía como una reina y ganaba un millón de dólares por cada veinte días de trabajo, ha pasado a pedir para vivir. ¿Cómo pasó? La aparición de su marido y el derroche de dinero de este, llevó su vida a la quiebra. Por lo que ha tenido que trabajar limpiando casas, cuidando niños, entres otros quehaceres. Según una publicación de El Periódico de Cataluña, “viajaba por toda Europa por trabajo, me llamaban de Londres para hacer fotos de catálogo, luego iba a París, me iba muy bien. Era muy apreciada. Entonces me fui a Nueva York, porque en el mundo del modelaje, una vez has hecho Europa, vas a Nueva York a probar”. Con solo 20 años ya había conquistado las pasarelas de Suiza, España, Francia e Italia, e iba por las de América de la mano de la agencia de modelos Ford. Allí, apareció en las principales revistas internacionales como Vogue, New Woman y Redbook se añadieron campañas publicitarias para grandes marcas como Yves Saint Laurent. Actualmente, un amigo de la modelo ha inició una campaña en el portal #GoFundMe para recaudar dinero para la exmodelo. Según Daniel, el usuario que ha puesto a punto esta campaña, Nastasia “está pasando una época terrible con muchas dificultades para tener una vida digna. No tiene dónde vivir y no tiene dinero para cubrir sus necesidades básicas… Necesita alquilar un pequeño apartamento, cubrir tres meses de fianza, comprar lo básico para sentirse una persona normal y desea empezar de nuevo”. #PeriódicoHOY