CARRIER, Lauréat



Entouré de l'amour des siens. À la Maison de soins Palliatifs du Littoral de Lévis, le 31 janvier 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé, monsieur Lauréat Carrier, fils de feu monsieur Adéodat Carrier et feu dame Marie-Blanche Vien et l'époux de madame Claudette Allen. Il demeurait à St-Henri. La famille accueillera parent et amis à la sallevendredi le 8 février 2019 de 19h à 21h30 et le samedi 9 février 2019 de 9h à 10h45.et de là au cimetière paroissial à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil son épouse madame Claudette Allen; ses filles adorées : Lynda (Denis Perreault), Manon (Michel Bourque), Nicole (Martin Brochu) et Josée (Martin Fontaine), ainsi que son fils bien-aimé Gilles (Geneviève Geoffroy); ses petits-enfants: Victor, Alex, Louis, Maude, Eliot, Jérôme, Roxane, Samuel, Joanie, Frédérique et Emmanuelle; ses frères et sœurs: feu Geneva (feu Fernand Royer), feu Aline, feu Viola (feu Victor Laliberté), feu Yves (Louise Bédard), feu Sylvio (Hélène Duquet), feu Yvon, feu Noëlla (Daniel Losier) et Raynald; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Allen: feu Robert, Jeannette (feu Albert Dumas), feu Rosa (feu Roland Dumont), feu Rita (feu Adrien Drapeau), feu Benoît (Ange-Aimée Plante), feu Jean-Paul (Rose-Ange Brousseau), Raymond (Micheline Lacasse), Gaston (Raymonde Buteau) et Jean-Marc (Rosanne Marceau). Ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines et de nombreux ami(e)s. La famille remercie tout spécialement le personnel du CLSC de Bellechasse et de la Maison de soins Palliatifs du Littoral de Lévis pour tous les bons soins qui lui ont été prodigués. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Maison de soins Palliatifs du littoral, 5445, rue St-Louis, Pavillon d'Youville, 2e étage Lévis, Québec, G6V 4G9 téléphone 418-903-6177 www.mspdulittoral.com . Des formulaires seront disponibles à la salle Rivière-Etchemin de St-Henri. La direction des funérailles a été confiée à la