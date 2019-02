MARANDA, Claire



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Claire Maranda, survenu à Québec, à l'âge de 87 ans, le 19 janvier 2019. Elle était la fille de feu Yvonne Fiset et de feu Gérard Maranda. Elle habitait à Québec. Sa famille recevra les condoléances, dès 13h30,Elle laisse dans le deuil sa proche amie et confidente feu " tante " Yolande Chouinard; son frère feu Raymond Maranda (feu Aline Marcoux); ses neveux et nièces: Lise (Roger Landry, leur fille Lucie (Réjean Laflamme) et leurs enfants), Sylvie, feu Diane, feu Michel (sa fille Annie et sa famille), Alain (Brigitte Bellerive et leurs trois enfants), André (et ses deux enfants), Jocelyn Côté, Francine Chouinard et Suzanne Poulin; ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s très cher(ère)s. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise et du CLSC Chauveau pour les bons soins prodigués. Vous avez tous été extraordinaires avec madame Maranda et sa famille.