TOUGAS, Thérèse Charland



Au CHSLD Jeanne-Crevier de Boucherville, le 21 décembre 2018, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Thérèse Charland, épouse de feu monsieur Edmond Tougas. Elle était la fille de feu dame Marie-Berthe Arcand et de feu monsieur Hector Charland. Elle était native de Québec et a demeuré une grande partie de sa vie à Charlesbourg.de 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lucie (Jean Presseault), Lynn, Sylvie (Denis Langlais), Marc (Julie Cérovac); ses petits-enfants : Fanny (Jean-François), Mathieu, Raphaël, Jean-Philippe, Dany et Jessica (Alex); ses arrière-petits-enfants : Charlie et Daphnée; sa belle-sœur Hélène Tougas (feu Raymond Gauvin). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des Centres d'hébergement Jeanne-Crevier, Saint-Antoine et Sainte-Anne-De-Beaupré pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8 , Tél. : 418-682-6387.