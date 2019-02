Excellente journée pour Anne-Catherine Tanguay

La golfeuse Anne-Catherine Tanguay a très bien fait durant la première ronde de l’Omnium ISPS Handa Vic, jeudi, à Victoria, en Australie, car elle occupe le deuxième rang avec deux autres concurrentes et se trouve à deux coups de la tête.

Évoluant sur le parcours Creek, la Québécoise a remis une carte de 66, six coups sous la normale. Elle n’a pas commis un seul boguey, de sorte qu’elle a espoir de rattraper la meneuse, l’Anglaise Felicity Johnson. Cette dernière a pour sa part joué sur le terrain Beach durant la journée.

L’Américaine Kim Kaufman et l’Australienne Su Oh, qui a réussi un trou d'un coup au 15e drapeau, présentent le même dossier que Tanguay. Chez les autres Canadiennes, Alena Sharp (69) est en 10e place, tandis que Brittany Marchand et Jaclyn Lee sont toutes deux au 97e échelon avec un pointage de 73.

Cet événement se déroule dans un format unique, puisque les hommes et les femmes jouent en alternance sur les terrains. Le tournoi est sanctionné par la LPGA et le circuit européen masculin.