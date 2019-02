PERRON, Jean-Louis



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 3 février 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Jean-Louis Perron, époux de dame Simone Perron, fils de feu monsieur Rosaire Perron et de feu dame Marie Arcand. Il demeurait à Saint-Alban. La famille recevra les condoléances en l'église de Saint-Alban,à compter de 9h30,L'inhumation se fera ultérieurement. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son épouse Simone, monsieur Perron laisse dans le deuil ses enfants : Danielle (Herb Tessier), Marc, Luce (Gaston Matte); ses petits-enfants: Marjorie Tessier (Goeff Mulligan), Marie-Christine Tessier (Shawn Allers), Laurie Perron (Richard Losier), Andréanne Marcotte, Mickaël Marcotte (Véronique Paquin); ses arrière-petits-enfants: Anika et Alyssa Mulligan, Leah et Élise Allers, Malcolm et Mayden Marcotte, Enzo, Sofia et Jackson Losier; ses frères et sœurs: Sr Jeanne d'Arc, Carmel (feu Paul-Armand Tessier), Denise (feu Raymond Bourque), Gilles (Victoire Germain), Louise-Andrée (Marcel Hamel) et Bernard (Claudette Dussault); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille de son épouse: Joachim (Louiselle Angers), Jean-Marie (Madeleine Thibault), Madeleine (Aimé Laframboise), Ghislaine (Bernard Savard), Maurice (Rolande Chalifour) et Gilberte (feu Marcel Faucher) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il va rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs décédés : Louiselle (feu Rosaire Lefebvre), Thérèse (feu Gérard Perron), Germaine (feu René Hardy), Paul-Eugène (feu Marguerite Beaudoin), Guy-Robert (Patricia Proulx), Jacques, Georgette, Philippe (feu Thérèse Julien), Marcel (Jeannine Jobin), Jacques (Françoise Janel), Jeanne d'Arc et Dominique (Lilianne Delisle). La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Saint-Marc-des-Carrières et le personnel de l'Hôpital Laval (IUCPQ) pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, ave des Replats, bur. 261, Québec QC G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles à l'église.