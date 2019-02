Anne Simard



À son domicile, le 24 janvier 2019, à l'âge de 51 ans, est décédée dame Anne Simard, épouse de monsieur Michel Giguère. Née à Ste-Pétronille I.O., 17 novembre 1967, elle était la fille de feu dame Jeanne D'Arc Therrien et de feu monsieur Jean-Yves Simard. Elle demeurait à Québec arr. Beauport.Outre son époux Michel, madame Simard laisse dans le deuil ses deux filles :Sophie (Etienne Audet-Casgrain) et Valérie (Ludovic Febvet); ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Claudette (Réjean Lachance), Danielle (Réal Cléroult), Michel, Paul (Lynda Gagné), Lucie (Michel Tremblay), André (Tracy England), Marc; de la famille Giguère : France, feu Stéphane ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ses ami(e)s.La famille remercie le Dr Pierre D'Amour pour les soins prodigués tout au long de sa maladie.