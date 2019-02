BURELLE, Luc



Au CHU - CHUL, le 16 janvier 2019, à l'âge de 79 ans et 10 mois, est décédé monsieur Luc Burelle, fils de feu madame Marie Sherbatiouck et de feu monsieur Pierre-Paul Burelle. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14h à 15h.La Légion canadienne lui rendra un hommage à 15 h 30. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Il laisse dans le deuil ses enfants: Christian (Gaetane Roux), Christiane (Henry Fortin); ses petits-enfants: Jonathan et Benjamin; la mère de ses enfants Madeleine Blouin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, Québec, Téléphone : 418 682-6387, Site web : www.coeuretavc.ca . Des formulaires seront disponibles sur place.