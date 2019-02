Fini la version papier pour le journal culturel «Voir»

Trente-deux ans après sa fondation, le média culturel «Voir» va cesser de publier sa version papier et devenir un média exclusivement numérique.

Le PDG de Mishmash Média, Nicolas Marin, a confirmé jeudi à l’Agence QMI que l’édition janvier-février sera la dernière à avoir roulé sur les presses. Elle est disponible depuis la semaine dernière et des copies demeureront en kiosque jusqu'à la fin du mois.

«Cette décision n’est pas précipitée; au fil des derniers mois, nous nous sommes penchés sur les attentes des lecteurs et du marché envers un média culturel et avons réalisé que nous sommes capables de livrer un produit plus dynamique, utile et durable en nous concentrant sur nos plateformes numériques», a indiqué M. Marin, par courriel.

Il n’y aura pas de mises à pied, selon le PDG de Mishmash Média.

Le magazine «L’Actualité», qui est aussi détenu par Mishmash Média, une entreprise fondée par l’homme d’affaires Alexandre Taillefer, n’est pas touché.

Le journal «Voir», qui a longtemps été une référence dans le milieu, a été fondé en novembre 1986. D’abord un hebdomadaire, il est ensuite devenu un bimensuel en 2013 puis un mensuel deux ans plus tard.

Rappelons qu'Alexandre Taillefer avait dû, le printemps dernier, démissionner de la présidence de Mishmash Média après avoir été nommé président de la campagne du Parti libéral du Québec en vue des élections du 1er octobre dernier.