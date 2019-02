Guillaume Lemay-Thivierge et Emily Bégin sont plus amoureux que jamais et se sont confiés dans les pages du magazine 7 Jours.

Ceux qui sont en couple depuis environ trois ans et ont le bonheur d'avoir un enfant, Théodore, ont dévoilé leurs secrets pour garder la flamme.

«On s’organise régulièrement des rendez-vous amoureux, des petits 24 heures ou des fins de semaine de couple. Et on les met à l’agenda pour ne pas nous oublier à travers toute la gestion familiale. Pas obligés de partir en voyage! Ce peut être un après-midi au spa, un souper en tête à tête, une nuit où on fait garder Théodore pour être seuls à la maison et pouvoir faire la grasse matinée. Ou encore, prévoir une activité sportive comme du ski de fond, parce qu’on adore tous les deux bouger!» indique Emily Bégin en entrevue.

Il faut dire qu’au début, la relation entre l’acteur et l’ex-chanteuse avait énormément fait jaser. Heureusement, le couple ne se soucie pas des opinions extérieures.

«Moi, je ne base pas mon bonheur sur ce que pensent les autres! Guillaume et moi, on a eu un coup de foudre, on s’est trouvés, on continue à bâtir là-dessus, en prenant soin de ne pas être submergés par le quotidien. Nous avons eu notre beau petit Théodore assez rapidement en début de relation, notre couple est encore jeune, alors c’est important de prendre soin de nous tout en prenant soin de notre full band», précise la maman de Théodore.

*Lisez l'entrevue complète de Guillaume Lemay-Thivierge et Emily Bégin dans le magazine 7 jours disponible en kiosque dès aujourd'hui*