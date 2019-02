«J.E.» | 80 000 $ perdus dans l’achat de sa maison

80 000 $: c'est le montant que Justin (nom fictif) raconte avoir perdu lors de l'achat de sa première maison. C'est que la résidence présentait des déficiences majeures, qui n'ont jamais été soulevées par l'inspecteur en bâtiment mandaté pour évaluer l'état des lieux.

«Notre agent d'immeuble lui a demandé s'il trouvait qu'on faisait un bon investissement et il lui a dit oui, c'est un bon investissement», explique Justin.

Dans son compte-rendu aux acheteurs, l'inspecteur n'a soulevé que quelques travaux mineurs à effectuer. En réalité, la demeure était à ce point endommagée par l'eau que non seulement la toiture, mais également trois des quatre murs extérieurs devaient être reconstruits.

L'inspecteur n'a cependant pas su relever les indices visibles de cette dégradation. N'ayant pas les moyens d'effectuer les travaux, jugés supérieurs à la valeur de la résidence, Justin et sa conjointe ont dû revendre la maison à perte.

Ils ont ensuite poursuivi et obtenu gain de cause contre les précédents propriétaires et contre leur inspecteur en bâtiment. Une situation qui, selon Justin, rappelle l'urgence de mieux encadrer la profession.

«Sinon, n'importe qui peut se déclarer un expert. Même si ça fait 20 ans qu'il fait ça, s'il n'a jamais eu de formation, puis qu'il n'a pas de suivi, il n'y a pas de formation spécialisée, ça vaut ce que ça vaut. On peut tomber sur quelqu'un qui est très bien, des fois pas du tout. Mais comme acheteur, on ne connaît pas ça, on n'a pas le choix juste de faire confiance».

Marilou Dionne-Leblanc et Hugo Séguin ont eux aussi le sentiment de ne pas avoir fait confiance à la bonne personne. Deux ans après l'achat de leur résidence, ils ont découvert que le sous-sol était infesté de moisissure.

«On a découvert toute la fondation qui était fissurée, la moisissure qui se trouvait vraiment partout dans la salle de bain, même chose dans la pièce à côté. Tout le gyproc intérieur c'est noirci, les scellés sont noircis, on a trouvé un champignon la grosseur de ma main. C'est des découvertes atroces», déplore M. Séguin.

Ils sont d'avis que les inspections préachat devraient obligatoirement inclure des vérifications plus poussées que la norme actuelle, notamment avec l'utilisation de détecteurs d'humidité.

Encadrement légal réclamé

«Présentement, [le public] n'est pas protégé du tout».

Ce constat alarmant provient du président de la plus importante association d'inspecteurs en bâtiment au Québec, l'AIBQ. Une association qui milite depuis le début des années 2000 pour que la profession d'inspecteurs en bâtiment soit mieux encadrée.

«C'est un titre qui n'est pas encadré, qui n'est pas réservé, explique Pascal Parent, président de l'AIBQ. N'importe qui peut s'autoproclamer inspecteur en bâtiment sans aucune formation, sans aucun encadrement, suivi. N'importe qui demain matin, vous fabriquez un site web, vous faites des cartes professionnelles, vous partez votre entreprise, puis, vous devenez inspectrice en bâtiment».

«Le milieu est très, très délinquant, très délinquant actuellement, confirme Mario Roy de la Corporation des inspecteurs, vérificateurs en qualité de la propriété (CIVQP). Il est urgent que la ministre s'occupe de régler la situation de l'inspection au Québec. Réglementer, comme telle, la profession, arriver à avoir une méthode scientifique reconnue, avec des équipements reconnus».

L'ex-ministre Lise Thériault a déposé, en juin 2018, en toute fin de mandat, le projet de loi 401 qui était un premier pas vers l'encadrement de la pratique. Le projet de loi n'a jamais été adopté.

Nous avons souhaité questionner l'actuel ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, sur ses intentions dans le dossier, mais elle a refusé nos demandes d'entrevue à la caméra.