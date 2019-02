«Je n’ai pas annoncé ma retraite» -Jasey-Jay Anderson

Sorti de la retraite en 2011, le planchiste Jasey-Jay Anderson n’a pas l’intention d’y retourner maintenant, malgré ses 43 ans.

«Je n’ai pas annoncé ma retraite, a soutenu Anderson, jeudi matin, dans une entrevue accordée à l’émission "Les Partants", sur les ondes de la chaîne TVA Sports. C’est une phase inévitable pour un athlète, c’est plus à ça que je faisais allusion.»

Sous le coup de l’émotion, l’athlète de Lac-Supérieur avait pourtant laissé entendre, lundi, à un représentant du "Journal de Québec" qu’une défaite lors des huitièmes de finale au slalom géant des Championnats du monde, disputés en Utah, dictait alors sa retraite sportive.

«Je viens d’échapper quelque chose, avait-il déclaré. Il aurait fallu que je passe une autre ronde. Il me reste encore demain pour atteindre ce but, mais je ne suis pas aussi bon en slalom qu’en géant. Donc, les chances sont pas mal minimes. Et ça, ça signale la fin de ma carrière. Carrément.»

En entrevue à TVA Sports, le médaillé d’or des Jeux olympiques de Vancouver a voulu mettre les pendules à l’heure.

«À 43 ans, je suis encore actif, a-t-il dit. La semaine prochaine, je pars pour la Coupe du monde en Asie. L’année prochaine aussi, j’ai l’intention de participer à d’autres descentes en Coupe du monde.»