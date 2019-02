La MX-5 fête son 30e anniversaire avec une édition spéciale

En 2019, la Mazda MX-5 célèbre son trentième anniversaire. Pour l’occasion, le constructeur japonais a dévoilé une édition commémorative à l’occasion du salon de l’automobile de Chicago.

À LIRE AUSSI: Mazda MX-5 2019: encore plus amusante

À LIRE AUSSI: Mazda MX-5 2019: la cavalerie arrive!

Fait intéressant, c’est à ce même salon que le petit roadster avait été présenté pour la toute première fois en 1989.

Cette édition spéciale se distingue par une couleur exclusive, soit l’orange Racing. Cette teinte on ne peut plus éclatante est reprise par les étriers avant et arrière, les contours de trappes de ventilation, les surpiqûres des sièges Recaro, portes et tableau de bord.

On note aussi qu’elle est montée sur des jantes RAYS de 17 pouces. De couleur gris foncé, ces dernières s’inspirent de celles utilisées dans le championnat Global MX-5 Cup.

Une plaque commémorative est apposée sur la partie inférieure de l’aile arrière.

En Amérique du Nord, les consommateurs auront le choix entre le traditionnel toit souple ou le toit rigide de la version RF.

La date d’arrivée en concession de même que le prix de cette édition spéciale n’ont pas été divulgués.

Un modèle au riche passé

Dévoilée il a trente ans, la Miata offrait une palette qui ne comptait que trois couleurs: rouge, bleu et blanc. Son petit moteur à quatre cylindres de 1,5 L ne développait que 116 chevaux-vapeur. Ce qui la rendait désirable, c’est définitivement sa maniabilité et sa légèreté. En effet, elle ne pesait que 940 kilogrammes. À l’origine, elle représentait une alternative fiable aux roadsters anglais qui étaient réputés pour leurs pannes fréquentes.

Aujourd’hui, la MX-5 est animée par un moteur à quatre cylindres de 2,0 L qui génère 181 chevaux-vapeur.