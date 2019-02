La princesse Grace de Monaco au Château

Ken Hall, DG du Fairmont Le Château Frontenac, a dévoilé hier, lors d’un point de presse, tous les détails entourant l’exposition « Grace de Monaco : une princesse à Québec », qui est présentée gratuitement dans le grand hall de l’hôtel à compter d’aujourd’hui et jusqu’au 2 avril.

Vous pourrez y voir, entre autres, la fameuse robe portée par la princesse au Bal de la Régence du Carnaval de Québec il y a 50 ans en février 1969, la robe qu’elle a portée en juillet 1967 lors de l’Expo 67 à Montréal, le chapeau Balenciaga porté pendant son séjour à Québec ainsi que des photos d’archives accompagnant les tenues pour les mettre en contexte. Cet événement est rendu possible grâce à la collaboration du Palais princier de Monaco, du Consulat général de Monaco à Montréal et du Musée de la civilisation de Québec.

Pour les proches aidants

Photo courtoisie

Le Monastère des Augustines (MDA) a tenu en son sein, le 30 janvier dernier, sa 2e soirée-bénéfice au profit des proches aidants, cette fois sous la présidence d’honneur de Michel Delamarre, PDG du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Mettant en vedette la chanteuse Chloé Sainte-Marie, accompagnée de musiciens de l’OSQ, la soirée a permis d’amasser 54 320 $ qui permettront au Monastère d’accueillir davantage de proches aidants en séjours de répit. Sur la photo, de gauche à droite : Michel Delamarre, président d’honneur, Isabelle Duchesneau, DG du MDA, Chloé Sainte-Marie, artiste invitée, Denis Robitaille, DG de la Fiducie du patrimoine culturel des Augustines, Sœur Lise Tanguay, A.M.J., supérieure générale, Fédération des MDA, Lyne Jobin, sous-ministre adjointe à la direction générale des services sociaux, et Evan Price, président du CA du MDA.

Femmes, Savoirs et Sociétés

Photo courtoisie

La Chaire Claire-Bonenfant, véritable fleuron de l’Université Laval en matière d’études féministes, a célébré, le 30 janvier dernier, ses 30 ans d’existence en présence de la rectrice, Sophie D’Amours, et de la vice-rectrice à la recherche, à la création et à l’innovation, Eugénie Brouillet. L’événement a permis de rendre hommage aux six femmes ayant dirigé la Chaire depuis ses débuts en 1988. En voici quelques-unes sur la photo, de gauche à droite : Maria DeKoninck (1988 à 1992), Louise Langevin (2006-2009), Hélène Lee-Gosselin (1997-2001 et 2010-2017), Guylaine Demers, titulaire actuelle (2017-2021) et Eugénie Brouillet. Absentes : Huguette Dagenais (1993-1997), Pierrette Bouchard (2001-2005) et Claire Bonenfant (1993), décédée en 1996.

Quelques anniversaires

Photo courtoisie

Ces trois personnalités de Québec célèbrent aujourd’hui leurs anniversaires de naissance. Je suis persuadé qu’elles en entendront parler toute la journée. En photo principale, Josée Giguère, qui fait un excellent travail à titre de directrice générale de la Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) depuis 2015. Puis, Jean-Jacques Demers, sculpteur et CPA retraité. Il a 75 ans aujourd’hui. Bonne fête, JJ ! Le dernier et non le moindre, Marc Bonenfant, courtier immobilier de Royal Lepage, agence immobilière à Sainte-Foy et Stoneham-et-Tewkesbury. Marc a 50 ans aujourd’hui. Bonne fête !

Anniversaires

Photo courtoisie

Yves Racine (photo) ex-joueur de la LNH (1989-98) avec le Canadien en 1994 et 1995, 50 ans... Marc-André Pelletier, entraîneur-chef du club de natation de Québec (CNQ) depuis la saison 2004-2005, 41 ans... Jacques Picard, l’ex-organisateur du Salon de l’auto sport de Québec... Luc Vigneault, pair-aidant à l’Institut universitaire en santé mentale de Québec, 50 ans... Hugo Gilbert, PDG d’Intercar... Ashton Kutcher, acteur américain, 41 ans... Réjean Lecomte, propriétaire et président de Construction Mont Château, 64 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 7 février 2017. Norah McClintock (photo), 59 ans, écrivaine canadienne auteure d’une soixantaine de romans pour la jeunesse... 2013. Louis-Philippe Janvier, 26 ans, frère de la chanteuse et animatrice Marie-Ève Janvier... 2011. Ken Olsen, 84 ans, cofondateur de Hewlett-Packard... 2005. Bob Turner, 71 ans, ancien défenseur du Canadien (no 11)... 1999. Hussein, 63 ans, roi de Jordanie... 1991. Jean-Paul Mousseau, 64 ans, peintre.