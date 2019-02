La Volkswagen GLI revient en force pour 2019

Après une année sabbatique en 2018, la GLI effectue un grand retour pour 2019. C’est au salon de l’automobile de Chicago que le constructeur allemand l’a dévoilée.

À LIRE AUSSI: Volkswagen Jetta 2019: le sept chanceux

À LIRE AUSSI: Volkswagen Jetta GLI: elle n’est plus l’aubaine d’autrefois

Non seulement elle est plus puissante que celle qui nous a quittés, mais elle offre aussi un habitacle plus spacieux.

Construite sur la plateforme MQB, la GLI est équipée de suspensions sport qui la rendent 1,5 centimètre plus basse que l’actuelle Jetta.

De série, elle est équipée de phares et de feux à DEL. Il en est de même pour les jantes de 18 pouces et ses freins qu’elle emprunte à la Golf R.

Sous le capot, on retrouve un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 L. Celui-ci génère 228 chevaux et 258 livres-pied. Il s’agit d’une augmentation de 18 chevaux et de 41 livres-pied de couple en comparaison avec la précédente GLI. Il s’agit de la même mécanique que celle proposée par la GTI.

Toute la puissance est transmise aux roues motrices avant via une transmission manuelle à six rapports. Une boîte automatique DSG à sept rapports est livrable en option.

Comme c’est le cas aussi pour la GTI, on remarque que Volkswagen a conservé quelques appliques rouges qui sont distinctives de ces deux modèles à vocation sportive.

Son arrivée en Amérique du Nord est prévue pour le printemps prochain. Pour le moment, son prix demeure inconnu.

Un anniversaire à célébrer

Afin de souligner le 35e anniversaire du modèle, Volkswagen a préparé une édition spéciale de la berline sportive. On la reconnaît notamment par ses écussons commémoratifs, ses jantes, son toit, ses miroirs et déflecteurs noirs.