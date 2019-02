Labeaume dénonce la campagne de «peur» de l’aéroport

Régis Labeaume a dénoncé la campagne de «peur» de l’aéroport, jeudi, et annoncé que la Ville assumera la défense juridique des 26 personnes visées par une mise en demeure, y compris celles qui ne sont pas à l’emploi de la Ville.

Rappelons que la direction de l’aéroport international Jean-Lesage a mis en demeure les 17 membres du Comité de travail sur l’accessibilité aérienne (CTAA) et des employés de la Ville, de l’Office du tourisme et de petites entreprises afin d’empêcher le dévoilement des conclusions d’un rapport attendu depuis plusieurs mois.

«Il y a des gens à qui on a demandé gratuitement de participer au comité et qui se ramassent avec des mises en demeure... Il y a des gens là-dedans qui n’ont rien à voir avec ça (...) On veut les sécuriser. Nous allons prendre fait et cause et nous allons les défendre», a annoncé le maire de Québec en marge d’un point de presse au Centre de foires pour annoncer des navettes gratuites du RTC lors du prochain week-end sur le site d’ExpoCité.

«L’objectif des mises en demeure, c’était de faire peur et ils ont réussi... La Ville de Québec va défendre les 26. On veut que les gens se sentent libres. On ne veut pas que la peur les empêche de publier le rapport tel quel et que la peur fasse qu’on dilue le rapport. Nous allons les protéger», a-t-il martelé.

Plus de détails à venir...