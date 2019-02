L'ancien gérant des Expos Frank Robinson est décédé

L’ancienne vedette du baseball majeur Frank Robinson, qui a aussi été le gérant des Expos de Montréal de 2002 à 2004, est décédé, jeudi, à 83 ans.

Ayant passé les derniers mois dans une résidence avec soins palliatifs dans le sud de la Californie, Robinson s’éteint à titre de l’un des meilleurs joueurs de baseball de l’histoire.

Avec ses 586 circuits en carrière, il vient au 10e rang. En 21 saisons, Robinson a surtout porté les couleurs des Reds de Cincinnati et des Orioles de Baltimore, mais aussi celles des Dodgers de Los Angeles, des Angels de la Californie et des Indians de Cleveland. Il a été nommé 14 fois parmi les étoiles des ligues majeures et a remporté deux fois la Série mondiale, avec les Orioles, en 1966 et en 1970.

Robinson a été intronisé au Temple de la renommée en 1982.

Comme gérant, il est passé à l’histoire pour être devenu le premier Afro-américain à diriger dans le baseball majeur, en 1975, avec les Indians.

