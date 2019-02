L’année des absents

Que serait la remise des prix Grammy sans un soupçon de controverse ? Encore cette année, des stars brilleront par leur absence malgré les efforts des organisateurs pour régler les enjeux de diversité (femmes, hip-hop) qui ont valu à la « plus importante soirée musicale » (sic) de vives critiques au fil des dernières éditions. Que faudra-t-il donc surveiller, dimanche soir, lors des 61es prix Grammy ? Le Journal a défriché ça pour vous.

Ariana dit non

Photo d’archives, Wenn

Et elle ne sera pas la seule. En brouille avec les producteurs parce qu’ils ne voulaient pas lui laisser interpréter son plus récent single 7 rings, Ariana Grande a confirmé qu’elle boudera la cérémonie malgré deux nominations.

Photo d’archives, Wenn

D’autres artistes en lice pourraient sauter leur tour. Même s’il détient sept citations, le rappeur Drake devrait poursuivre son boycott des Grammy, amorcé il y a quelques années parce qu’il estimait que le hip-hop n’obtenait pas sa juste part du gâteau. Le couple royal Jay-Z et Beyoncé pourrait rester à la maison en réaction au jeu blanc encaissé par le rappeur, l’an dernier, en dépit de ses huit nominations. La présence de Taylor Swift et de Kanye West est aussi hautement improbable.

La soirée Black Panther ?

Grosse année pour le superhéros noir de Marvel. Après le succès commercial et critique du film de même que ses sept nominations aux Oscars, la bande sonore de Black Panther aura huit chances de remporter un Grammy dimanche. À titre de grand manitou du projet, le prolifique Kendrick Lamar pourrait ainsi ajouter quelques pièces à sa collection qui contient déjà 12 gramophones dorés.

De 5 à 8

Parlant des problèmes de diversité cités plus haut, la Recording Academy espère avoir fait un pas en avant en faisant passer de cinq à huit le nombre de nominations dans les quatre principales catégories : album, chanson, enregistrement et nouvel artiste de l’année. Déjà, on remarque cette année une présence plus marquée des femmes parmi les artistes cités, dont Brandi Carlile, Cardi B, Lady Gaga, H.E.R. et Maren Morris. La présence à l’animation d’Alicia Keys, femme noire, ne serait pas non plus étrangère au désir des Grammy de se montrer davantage inclusif.

Hommage à Aretha Franklin

Évidemment, les producteurs n’allaient pas passer à côté du décès de la reine du soul.

Sa mémoire sera saluée dans un hommage rendu par un trio de voix féminines : Fantasia, Andra Day et Yolanda Adams. Sinon, ce sera le déferlement habituel de performances. Parmi les plus attendues, soulignons le duo Lady Gaga et Mark Ronson qui viendra chanter Shallow, grande favorite pour les Grammy de chanson et enregistrement de l’année. Camila Cabello, Cardi B, Miley Cyrus, Post Malone flanqué des Red Hot Chili Peppers, Janelle Monáe, Dolly Parton, Diana Ross et Shawn Mendes défileront aussi sur scène.

► La 61e cérémonie des prix Grammy sera télédiffusée à CBS, dimanche à 20 h.

Les principales catégories lors de la soirée des prix Grammy

Photo d’archives, Wenn

Album de l’année

Invasion of Privacy - Cardi B

By the Way, I Forgive You - Brandi Carlile

Scorpion - Drake

H.E.R. - H.E.R.

Beerbongs & Bentleys - Post Malone

Dirty Computer - Janelle Monáe

Golden Hour - Kasey Musgraves

Black Panther : The Album, Music From and Inspired By – Artistes variés

Chanson de l’année

All the Stars – Kendrick Lamar et SZA

Boo’d Up – Ella Mai

God’s Plan – Drake

In My Blood – Swawn Mendes

The Joke – Brandi Carlile

The Middle – Zedd, Maren Morris et Grey

Shallow – Lady Gaga et Bradley Cooper

This Is America – Childish Gambino

Album pop de l’année