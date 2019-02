Le Bureau du premier ministre aurait fait pression sur la ministre de la Justice pour éviter un procès à SNC-Lavalin

Le Bureau du premier ministre Justin Trudeau a fait pression sur la ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould, lorsqu’elle était en poste, pour qu’elle intervienne en vue d'éviter à la firme SNC-Lavalin un procès pour corruption et fraude, a rapporté le Globe and Mail aujourd'hui.

La ministre aurait toutefois refusé de demander au procureur de favoriser un règlement à l’amiable avec l’entreprise d’ingénierie montréalaise.

SNC-Lavalin voulait éviter un procès criminel pour corruption et fraude concernant des contrats obtenus en Libye. À la suite d’une enquête de la Gendarmerie royale du Canada, les procureurs soutenaient en 2015 que la firme aurait payé des millions de dollars en pots-de-vin à des responsables libyens, de 2001 à 2011, pour obtenir des contrats gouvernementaux dans ce pays d’Afrique du Nord.

SNC-Lavalin voulait cependant en arriver à une entente avec la poursuite, en reconnaissant les fautes de certains de ses employés et en payant des amendes, afin que les accusations criminelles soient abandonnées. L'entreprise faisait valoir que les patrons fautifs ne travaillaient plus pour elle et qu’elle avait modifié ses règles internes à la suite de ce scandale, selon le Globe and Mail.

Même si ce type d’entente est commun dans d’autres pays, les procureurs fédéraux n’en voulaient pas, au grand désarroi de SNC-Lavalin. La compagnie estimait qu’un procès aurait eu des conséquences néfastes sur les employés, les retraités, les fournisseurs et les actionnaires de SNC-Lavalin, d’après le quotidien torontois.

Malgré tout, la ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould aurait refusé de faire pression sur les procureurs afin qu’ils s’entendent avec la firme d’ingénierie basée à Montréal. Elle aurait voulu ainsi préserver leur indépendance. De son côté, le Bureau du premier ministre a affirmé au Globe and Mail qu'il n'avait pas dit quoi faire à Jody Wilson-Raybould dans ce dossier. Mme Wilson-Raybould a été mutée en janvier au ministère des Anciens Combattants, dans un remaniement ministériel.