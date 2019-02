Le Cirque plus endetté que jamais

Le Cirque du Soleil est-il accro au crédit ? Le géant du spectacle empruntera jusqu’à 160 M$ à la Caisse de dépôt et au Fonds FTQ, ce qui portera son endettement total à plus de 1,3 G$. C’est 25 % de plus qu’en 2015.

Le prêt non garanti consenti par les deux institutions comporte des coûts d’intérêt « élevés » que le Cirque peut payer en partie en s’endettant davantage, a précisé mercredi l’agence de notation Standard & Poor’s (S&P).

L’endettement du Cirque est maintenant « très élevé », a quant à elle estimé Moody’s, puisqu’il représente 8,3 fois le bénéfice d’exploitation de l’entreprise.

« Nous croyons que la stratégie d’expansion de l’entreprise, largement financée par l’endettement, pourrait être insoutenable », a commenté S&P.

Incursion dans la magie

Le prêt de la Caisse et du Fonds FTQ servira notamment à financer l’achat du producteur The Works, qui se spécialise dans les spectacles de magie, dont The Illusionists. Selon le Hollywood Reporter, l’acquisition se chiffre à 40 M$ US (53 M$ CA). L’an dernier, le Cirque avait déjà emprunté 125 M$ pour mettre la main sur le producteur de Paw Patrol (Pat’ Patrouille).

Le PDG du Cirque, Daniel Lamarre, a indiqué mercredi au Journal que le fonds chinois Fosun, qui est actionnaire de l’entreprise depuis 2015, a « manifesté de l’intérêt » pour financer l’acquisition de The Works. Le Cirque a toutefois préféré emprunter auprès de « deux institutions de chez nous prêtes à bouger très rapidement ».

Moody’s pas très enthousiaste

M. Lamarre a rappelé que la Caisse est actionnaire du Cirque à hauteur de 10 %.

« Si la Caisse, qui connaît intimement la situation financière du Cirque, se manifeste pour s’engager davantage, ça devrait être extrêmement rassurant sur notre situation », a-t-il soutenu.

En décembre, Moody’s a pourtant abaissé d’un cran la cote de crédit du Cirque « en raison de difficultés continues dans la performance d’exploitation » de l’entreprise.

Mercredi, l’agence ne s’est pas montrée très enthousiaste face à l’acquisition de The Works, soulignant que le Cirque allait accroître sa dette sans pour autant accroître sa rentabilité « de façon significative ».

Notons que les ententes conclues avec des prêteurs permettent au Cirque d’ajouter encore plus de 200 M$ à sa dette.