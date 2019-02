LHJMQ: Le Drakkar amorce mal son voyage

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau a très mal amorcé son périple, jeudi soir, quand il s’est incliné 6-2 devant le Phoenix de Sherbrooke victorieux devant 2493 amateurs réunis au Palais des Sports Léopold-Drolet.

Victimes d’un deuxième revers à leurs trois dernières sorties, les Nord-Côtiers ont bien entrepris le match en ouvrant le pointage (Yaroslav Alexeyev) après 99 secondes d’écoulées avant de voir l’ennemi sonner la riposte.

Les locaux ont nivelé le pointage à un partout avant la fin de l’engagement initial et ont ensuite profité de la mollesse de leurs adversaires pour inscrire deux buts rapides, en 61 secondes d’intervalle, dès le début de la deuxième période.

Le Drakkar a réduit l’écart à un but avant la fin de cette période médiane, qui s’est étirée pendant plus d’une heure en raison d’une baie vitrée fracassée, qui a nécessité un temps fou avant d’être réparée.

Victimes de quelques infractions au début du dernier tiers, les visiteurs en ont payé le prix quand le Phoenix a doublé son avance à 4-2 grâce au filet de Bailey Peach inscrit lors d’un jeu de puissance.

Les hommes de Martin Bernard ont bien essayé la remontée, mais se sont butés à un gardien de but en grande forme en la personne de Dakota Lund-Cornish, première étoile de la rencontre, avec une performance de 42 arrêts.

« Leur gardien a été très bon, mais ce n’est pas ce qui a fait la différence. Notre engagement défensif n’a pas été bon. Nous avons perdu beaucoup trop de batailles le long des bandes et cela a fini par nous faire mal », a commenté le pilote du navire.

Interrogé sur la fameuse réparation de la baie vitrée, l’entraîneur-chef a reconnu que le contexte n’a pas été évident. « Cela fait drôle de commencer un match à 19 h et de le finir près de quatre heures plus tard, mais cela n’empêche pas que nous avons perdu et qu’il faudra vite rectifier le tir. »

Bobby Dow et Benjamin Tardif ont inscrit des doublés pour les gagnants. Félix Robert a complété le pointage face au gardien Alex D’Orio. Ethan Crossman a réussi l’autre but du Drakkar, qui a dominé 44-43 au chapitre des lancers.

En bref

Fait à signaler, il s’agissait d’une huitième défaite du Drakkar à ses neuf dernières visites en sol sherbrookois...Les membres de l’équipage tenteront de se reprendre, samedi soir, lorsqu’ils rendront visite à l’Armada de Blainville-Boisbriand.