Messmer lève le mystère sur sa vie

Depuis le début de sa carrière, Messmer a toujours été très discret sur sa vie privée, entre autres pour se protéger de certains fans dérangés. Mais à 47 ans, le fascinateur a jugé que le moment était propice pour parler de son parcours dans une nouvelle biographie.

« Je m’appelle Éric Normandin. [...] Je suis né en 1971 et j’ai grandi à Saint-Césaire­­­, une petite ville du Québec, dans une famille plus atypique qu’on pourrait le croire. Quarante-sept ans plus tard, je parcours la planète en exerçant le métier de fascinateur. »

C’est par ces mots que s’amorce la nouvelle biographie de Messmer, Comment l’hypnose a changé ma vie. Écrit par le fascinateur lui-même, en collaboration avec le parolier Pierre Huet (Beau Dommage), le livre dévoile de grands pans de la vie personnelle de l’artiste. Un exercice qui aurait été impossible il y a quelques années, reconnaît son producteur, Éric Young.

Gagner en crédibilité

« Au début des années 2010, alors qu’on faisait encore les premiers pas en France, sa notoriété était encore en croissance, indique le producteur. On voulait gagner en crédibilité avant de lancer un tel livre. »

Lorsque la popularité du fascinateur a explosé, des deux côtés de l’océan, son équipe chez Entourage a rapidement dû conjuguer avec de nombreuses demandes de personnes désespérées qui demandaient à Messmer de les guérir de différents maux.

« Moi qui étais un gars du showbiz, je n’avais jamais eu à gérer des gens en situation difficile qui nous demandaient certaines choses, dit Éric Young. Mais au fur et à mesure, on a progressé et développé des protocoles qu’on met en place. Il n’y a pas eu de faux pas, de menaces. Évidemment, on doit encore faire face à des gens qui ont des problèmes psychologiques graves aujourd’hui. Mais je ne remarque rien qui soit anormal. »

Bientôt un documentaire ?

En lançant une biographie qui allait révéler plusieurs informations personnelles sur Messmer, Éric Young assure qu’il ne craignait pas que de nouvelles personnes en profitent pour approcher le fascinateur dans sa vie privée. « Ma crainte au moment de lancer le livre était nulle. Il était déjà très exposé. Il ne le sera pas plus en partageant par où il est passé. »

Après un livre sur la vie de Messmer, un documentaire pourrait éventuellement voir le jour. Depuis 2010, Éric Young filme tous les moments importants de la carrière du fascinateur. « Nous verrons comment tout ça va servir éventuellement, dit-il. L’histoire est particulière. Il y a plein de gens qu’on a rencontrés, tous azimuts. »