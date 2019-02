Le sang est rouge, mais les veines apparaissent bleues.

Attendez un peu... le sang est-il bien rouge? Qu’est-ce que la couleur? Qu’est-ce que la réalité?

Une vieille légende à la couenne dure prétend que notre sang est bleu à l’intérieur de notre corps et qu’il devient rouge lorsqu’il est exposé à l’air libre. Mais c’est pas vrai cette affaire-là.

Notre sang est toujours rouge, qu’il soit à l’intérieur et à l’extérieur du corps. Comme vous le savez probablement, c’est l’hémoglobine des globules rouges qui est responsable de la couleur rouge du sang. L’hémoglobine, une protéine riche en fer, s’oxyde au contact de l’oxygène dont notre corps a besoin pour fonctionner.

Notons cependant que le sang est de teintes différentes de rouge selon qu’il soit fraîchement oxygéné ou non. Le sang qui arrive du cœur est d’un rouge particulièrement vif et le vieux sang qui a livré son oxygène est plus foncé.

Gif obligatoire lorsqu’il est question de sang

Mais pourquoi nos veines apparaissent-elles bleues, alors? C’est une question de longueurs d’onde du spectre de la lumière. La lumière doit pénétrer la peau pour illuminer les veines; or la couleur rouge et de la couleur bleue sont faites de longueurs d’onde différentes. Celles-ci ne pénètrent pas la peau avec le même succès. Ce que nous voyons est la réflexion de la longueur d’ondes créant la couleur bleue à nos yeux.

Le sang bleu existe pourtant

Cela dit, certains animaux ont bel et bien le sang bleu. L’animal au sang bleu le plus connu est sans doute la limule. Derrière ce joli nom se cache un animal aux apparences monstrueuses, mais extrêmement utile aux humains. Tellement utile en fait qu’il en est vulnérable .

Une substance particulière du sang bleu de la limule sert à détecter des bactéries toxiques dans les vaccins. Ainsi, plus de 500 000 limules sont capturées chaque année pour être saignées. Bien qu’elles soient officiellement remises en mer, plusieurs d’entre elles ne survivent pas au choc. Imaginez être pitché en pleine Métropolitaine après avoir été vidé du tiers de votre sang!

Wôôôô, des papillons!

Le sang de la limule est bleu, car au lieu d’être partiellement composé d’hémoglobine, comme les animaux au sang rouge, son sang est composé d’hémocyanine, riche en cuivre. Le cuivre de l’hémocyanine devient bleu au contact de l’oxygène à acheminer dans tout l’organisme.

Parmi les autres animaux au sang bleu, comptons les pieuvres, des calamars, des escargots, des limaces et différentes sortes de mollusques.

Il y a même une espèce de scinque (un lézard), en Nouvelle-Guinée, qui a le sang vert.

Câline que la nature est weird.

Pour en savoir davantage sur la couleur du sang, écoutez cette vidéo du SciShow et lisez ces articles de Medical News Today et de Live Science.

