Quand l’eczéma ruine la vie d’un enfant

Je trouvais important de partager mon cheminement pour redonner un peu d’espoir à cette maman très inquiète pour le moral de sa fille qui fait de l’eczéma. Sa lettre fait écho en moi parce que je souffre d’une maladie de peau similaire, le psoriasis, en plus d’être la maman de deux enfants affectés d’un handicap sensoriel.

« Madame, la souffrance de votre enfant vous préoccupe et c’est normal. Mais par expérience, je vous affirme que la différence vécue par votre fille présentement ne sera plus un fardeau ni un empêchement à son bonheur un jour, si vous l’accompagnez dans l’acceptation de son état ainsi que dans la construction de son estime d’elle même. Je le sais parce que je l’ai fait pour moi-même avec un psoriasis sévère ainsi que pour mes enfants qui sont des handicapés auditifs. Tous les trois, nous avons appris à informer les gens sur notre condition quand ils posent des questions ou qu’on les entend passer des remarques. Tout est dans l’attitude. Les enfants ont beaucoup de résilience et sont capables de devenir des guerriers quand il le faut. »

Katerine Riendeau

En ce sens, il existe d’ailleurs sur Instagram le mouvement #acnepositivity qui joue le même rôle face à l’estime de soi pour les personnes touchées par l’acné.