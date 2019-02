Remparts: la crème remonte en troisième

Impressionnants lors des 40 premières minutes de jeu en tenant en échec les puissants visiteurs et en prenant même les devants, les Diables rouges ont cependant manqué d’opportunisme dans l’ensemble. En troisième, le talent des Huskies a eu le dessus sur la volonté des locaux. Les Huskies ont ainsi remporté une 15e victoire de suite ainsi qu’une 45e depuis le début de la campagne.

«Il faut leur donner crédit. Les clubs à Patrick, ils sont toujours prêts. De notre côté, on n’était pas au sommet de notre performance. Je le sentais venir à la dernière pratique, et ce matin [hier], j’ai dû arrêter le morning skate, chose que je ne fais jamais. Il fallait arrêter d’être frustrés parce qu’ils ne nous laissaient pas beaucoup d’espace et revenir à jouer dans notre identité», a analysé le pilote des Huskies, Mario Pouliot, qui ne faisait pas de cas malgré le prolongement de la série victorieuse.

«Ils sont sortis forts et on n’a pas joué notre meilleur match en début de partie. C’est sûr que j’avais un petit stress, mais c’est parti pendant l’échauffement. C’était spécial de jouer ici. On est contents de cette 15e victoire, maison a encore du travail à faire», a renchéri la fierté de Laurier-Station chez les Huskies, Louis-Filip Côté, qui a récolté une aide sur le but égalisateur à la fin du premier engagement.

Roy comblé

Si on pouvait parler d’un duel inégal avant la mise au jeu initiale, les Remparts n’ont jamais été vraiment intimidés par Goliath, au grand plaisir de Roy. Chancelant à quelques occasions depuis son arrivée dans la capitale, le gardien Kyle Jessiman a effectué des arrêts importants, terminant la soirée avec 27 tirs bloqués.

«Je pense qu'on a joué un très bon match. C'est certain qu'ils ont peut-être plus de talent que nous et ils ont profité plus que nous de leurs chances. On a bien patiné tout le match, mais on a échappé quelques couvertures en troisième Ça démontre qu’on fait de bonnes choses, mais il faut jouer avec constance pendant 60 minutes», a expliqué le «33».

En vitesse

Le Tchèque Jakub Lauko a complété son tour du chapeau dans une cage abandonnée à 16 :38 du troisième tiers...Malade, le défenseur Nicolas Savoie s’est absenté chez les Remparts, qui sont également toujours privés de l’attaquant Luke Kutkevicus (clavicule). L’Ontarien pourrait renouer avec l’action autour du 22 février... En signant une 15e victoire de suite, les Huskies s’approchent à un seul gain de figurer parmi les dix meilleures séquences de l’histoire. Ils restent toutefois bien loin du record de 25 des Éperviers de Sorel réalisé lors de la saison 1973-1974...

Les Remparts enfileront maintenant leurs combinaisons thermales en prévision du deuxième rendez-vous de la Classique hivernale de la LHJMQ, samedi, aux Grandes Estrades de Saint-Tite. À cet événement en 2015, les Diables rouges s’étaient imposés 3-2 en tirs de barrage contre les Cataractes devant 7323 spectateurs...