Saint-Tite et les Cataractes fin prêts

« Avant les séries, il y avait eu une couple de transactions. Enrico Ciconne avait été échangé à Trois-Rivières et on avait reçu [le gardien] Dominic Roussel. On s’était qualifiés en séries au dernier match de la saison en finissant huitièmes, et c’était huit contre un. Et on les avait battus en quatre ! C’était de beaux moments. Malheureusement, on ne s’était pas rendus plus loin », s’est rappelé le sympathique personnage.