Un début de saison très surprenant

Les surprises

Photo courtoisie

Les dramatiques Le Bon Docteur et Un zoo pas comme les autres font partie des surprises télévisuelles de 2019. Ces deux émissions, diffusées à TVA, affichent une moyenne d’auditoire qui dépasse le million de téléspectateurs après trois semaines. « Les gens ont un coup de cœur pour Le Bon Docteur. C’est 50 % de plus que nos prédictions. On n’a pas vu ça venir. C’est une belle surprise. En ce qui concerne Un zoo pas comme les autres, on savait que les gens étaient accros aux animaux, mais on ne pensait pas que c’était pour être aussi fort », remarque Mme Simard.