Un personnage attachant et unique

Guy Émond était tout un personnage. Un personnage unique.

Pendant plusieurs années, il a livré ses états d’âme par le biais d’une chronique au Dimanche-Matin ou encore dans Le Journal de Montréal. Il écrivait sa vie tous les matins.

Et quelle vie mouvementée ! Le monde de la boxe, celui des courses de chevaux et le monde du hockey étaient sa passion.

Il était connu de tous et on l’aimait bien pour ce qu’il était, un personnage qui fonçait le pied au plancher. Quand il racontait ses expériences dans le monde du hockey, il s’arrêtait sur les années du « Rocket », des batailles à Boston, du petit Henri Richard, de Ted Lindsay, nommez-les.

Je me rappelle encore mes premières années, lorsque je couvrais le Canadien junior, qui faisait salle comble au Forum. Il ne ratait aucun match. Il ne parvenait jamais à contrôler ses émotions, il était un fan.

L’ami de tous

Avec le Canadien, il était l’ami de tous et surtout de Serge Savard, qui l’a beaucoup aidé dans les moments difficiles.

Un soir à Boston, pendant les séries éliminatoires, « Ti-Guy » observait le match sur une galerie de presse auxiliaire créée pour accommoder les journalistes et les commentateurs du Québec. Alors que le jeu se déroulait à vive allure et que les mises en échec étaient de plus en plus nombreuses et parfois violentes, « Ti-Guy », dans son enthousiasme, avait failli basculer par-dessus la barrière de protection. C’est finalement le regretté Gus Lacombe qui l’avait agrippé à la dernière seconde.

Quand il parlait de Blue Bonnets, il chantait souvent : « I left my heart in San Francisco, I left my shirt at Blue Bonnets », et il s’esclaffait.

Et on n’oubliera jamais l’admiration qu’il portait à Eddie Melo, ce boxeur torontois.

Il n’y aura plus jamais de « Ti-Guy » Émond. Comme je le mentionnais, il était unique.

Mes condoléances à sa famille.

Également à celle d’André Boudrias, qui nous a quittés hier. André a marqué l’histoire des Canucks de Vancouver à titre de première vedette de la concession et il a été pendant plusieurs années un membre influent de la garde rapprochée de Serge Savard avec le Canadien.