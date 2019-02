[VIDÉO] Gabriel Nadeau-Dubois traite Éric Caire de «shérif de La Peltrie»

Gabriel Nadeau-Dubois a sorti sa plus belle imitation de cow-boy, jeudi, à l’Assemblée nationale.

Il imageait le député caquiste Éric Caire qui dénonçait les nominations partisanes de l’ancien gouvernement libéral. M. Nadeau-Dubois a surnommé M. Caire de «shérif de La Peltrie».

«On l’apprend ces jours-ci, pour la CAQ, ce qui se passe dans l’opposition, reste dans l’opposition. Moi, je me souviens d’un certain shérif de La Peltrie qui dégainait plus vite que son ombre quand venait le temps de dénoncer des nominations partisanes», a-t-il affirmé.

Cette succulente prestation aux airs de Lucky Luke survient au lendemain de la nomination d’une adjointe au cabinet du premier ministre François Legault, Catherine Loubier, au poste de Déléguée générale du Québec à New York.