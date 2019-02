Visite des Jets de Winnipeg: un excellent test pour le Canadien

Où le Canadien de Montréal se situe-t-il par rapport aux équipes de haut de classement? Nous aurons une partie de la réponse jeudi soir, à l’occasion de la visite des Jets de Winnipeg.

La formation manitobaine, participante à la finale de l’Ouest l’an dernier, trône au classement de la section Centrale avec 71 points, soit à deux points du premier rang de son association.

Winnipeg (34-16-3) est en feu par les temps qui courent avec sept victoires et 15 points à ses 10 dernières sorties, soit un rendement identique à celui du CH. Bien que rien ne soit parfait dans le giron du CH, la troupe de Claude Julien a plutôt bien fait face à des équipes classées plus bas.

La dernière fois que le Tricolore a affronté l’une des trois meilleures équipes de la ligue, c’était le 5 janvier lorsque les Predators de Nashville l’ont emporté 4 à 1 au Centre Bell. Il s’agira d’un excellent test pour Montréal, qui affrontera ensuite les Maple Leafs de Toronto, les Predators à nouveau, puis le redoutable Lightning de Tampa Bay.

Pendant ce temps, les yeux seront tournés vers Jonathan Drouin (un but et quatre aides en deux matchs), Jesperi Kotkaniemi (trois buts en trois matchs), Phillip Danault (deux buts et trois points en autant de matchs) et Brendan Gallagher (trois points mardi), qui ont tous joué des rôles importants dans les récents succès de la Sainte-Flanelle.

Drouin a d’ailleurs inscrit plus d’un point dans 10 rencontres cette saison.

Le Canadien a subi la défaite dans trois de ses cinq derniers matchs contre Winnipeg (2-2-1).

À noter que le Bleu-Blanc-Rouge a une fiche à vie de 38-15-2-6 contre la concession Jets/Thrashers d’Atlanta. Ce dossier est de 21-6-0-4 à domicile.