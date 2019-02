9 vieilles Volvo familiales qui vous feront sentir nostalgiques

Nous avons récemment mis à l’essai la nouvelle Volvo V60 sur les routes suédoises. Dans un marché que plusieurs ont abandonné, Volvo persiste et continue d’offrir des familiales comme le veut la tradition longue de plusieurs décennies.

À LIRE AUSSI: Volvo V60 2019 : on a conduit la seule voiture familiale hybride rechargeable

À LIRE AUSSI: Volvo V90: veut-on vraiment un VUS?

Voici quelques Volvo familiales qui vous feront rêver à coup sûr.

Volvo Duett

Produite de 1953 à 1969, la Duett était la version familiale des populaires PV444 et PV544. Des déclinaisons tôlées étaient destinées au transport commercial.

Volvo 122S

La 122S, mieux connue sous les noms Canadian et Amazon, a été commercialisée de 1956 à 1970. Elle était notamment assemblée à l’usine du Volvo qui était située à Halifax.

Volvo 1800 ES

La P1800 s’est fait connaître du grand public par Simon Templar (personnage incarné par Roger Moore) qui en conduisait une dans la série télévisée Le Saint. Il a fallu attendre six ans après l’arrivée du coupé, ce qui nous mène en 1972, pour que Volvo lance la version familiale. Cette dernière était désignée par les lettres «ES».

Volvo 145

La Série 140 a succédé à l’Amazon. Elle était disponible en coupé, en berline et en familiale. Quelques dizaines d’unités de cette dernière déclinaison ont été transformées en version Express qui était surélevée afin d’offrir plus d’espace de chargement ou tout simplement plus d’espace aux passagers arrière.

Volvo 245

En 19 ans d’existence, pas moins de 2,8 millions d’unités de la Série 240 de Volvo ont été produites. Il n’est pas rare de croiser des exemplaires de ce modèle, réputé pour sa robustesse et sa fiabilité à toute épreuve, avec quelques centaines de milliers de kilomètres au compteur.

Volvo 740

Plus de 25 ans après la fin de la production de la Série 700, les versions à moteur turbocompressé sont les plus recherchées. En plus de la berline et de la familiale, un coupé figurait aussi au catalogue. Produite de 1986 à 1990, la 780 a été dessinée par Bertone.

Volvo 960

Arrivée sur le marché en 1991, la 960 était le modèle le plus luxueux proposé par Volvo à cette époque. Un moteur à six cylindres en ligne de 3,0 L entièrement fait d’aluminium était l’un des blocs offerts.

Volvo 850

En 1995, Volvo a ajouté la version T-5R de sa 850 à sa gamme. Son moteur à cinq cylindres turbocompressé de 2,3 L ne développait rien de moins que 243 chevaux-vapeur et 250 livres-pied. Elle était disponible en jaune pâle, noir et vert olive. Les collectionneurs ont déjà commencé à s’arracher les exemplaires ayant été convenablement conservés.

Volvo V70 Cross Country

C’est au Salon de l’Auto de Francfort en 1997 qu’a été introduite la V70 Cross Country. Il s’agissait d’une version à quatre roues motrices qui se voulait plus costaude que la V70 conventionnelle. Visiblement, il s’agit d’une recette qui fonctionne bien pour le constructeur suédois, car le traitement Cross Country est actuellement appliqué à deux modèles, soit la V60 et la V90.