Amazon vise la publicité porte-à-porte

Alors que le débat s’intensifie autour de la pertinence des Publisac (et du plastique qu’il génère), Amazon se lance progressivement dans la publicité porte-à-porte.

Le géant américain du commerce électronique a récemment commencé à envoyer des échantillons de produits gratuits à ses abonnés. Le concept est simple : comme Amazon connaît vos tendances d’achats, les produits que vous consultez et les montants payés, il serait le mieux placé pour anticiper ce qui pourrait vous intéresser. Et comme Amazon livre déjà à votre porte, pourquoi ne pas profiter de ces envois pour vous faire découvrir de nouveaux produits ? Alors que Google et Facebook génèrent 3,9 milliards $ de revenus publicitaires annuellement au Canada, il n’est pas surprenant de voir Amazon demander sa part du gâteau !

À qui s’adresse ce programme ?

Le programme n’a pas encore débuté au Canada, alors qu’Amazon le lance progressivement dans ses différents marchés. Ça ne saurait toutefois tarder, car nous sommes l’un des principaux marchés de l’entreprise de Seattle, avec 40 % des adultes québécois qui achètent sur le site chaque mois.

Par ailleurs, le programme cible à ce jour l’ensemble des clients ayant un compte actif sur Amazon, que vous soyez un membre Prime (abonnement payant) ou non. Il faut toutefois que votre profil de consommateur réponde aux critères des annonceurs désirant bénéficier de cette nouveauté. Si vous n’avez pas d’animal de compagnie, inutile de dire que vous ne recevrez pas de nourriture pour ceux-ci...

Quel genre de produits ?

Tous les types de produits ne se prêtent pas à ce genre de marketing. Ceux-ci doivent se séparer en échantillons, être relativement légers et pouvoir s’insérer dans votre commande Amazon facilement. Si l’on observe les premiers envois effectués aux États-Unis, on voit une tendance à privilégier les produits ensuite offerts en mode abonnement. Logique, car si un échantillon vous convainc de recevoir chaque mois le même produit automatiquement, il sera plus facile à rentabiliser. Attention donc aux tentations coûteuses à long terme !

En ce qui a trait aux consommateurs ciblés, Amazon se base sur un algorithme similaire à celui qui vous propose des produits que vous pourriez apprécier sur son site. Les échantillons reçus devraient donc être en lien avec vos achats et votre magasinage sur la plateforme.

Puis-je refuser ?

Amazon permet aux clients des marchés ciblés de se désinscrire du programme sur une base volontaire. Si vous commencez à recevoir des échantillons qui ne vous intéressent pas, il sera donc libre à vous de modifier les paramètres de votre compte pour vous en désinscrire. Notez toutefois que ce paramètre n’est pas encore visible sur le site canadien d’Amazon en attendant le lancement du programme.

Cette tendance est-elle là pour durer ?

Les entreprises recherchent constamment de nouvelles manières de faire connaître leurs produits et de séduire leur clientèle. Les produits (emballages, contenus, plateforme numérique, etc.) deviennent donc souvent eux-mêmes des canaux publicitaires pour des partenaires ciblant ceux qui les achètent avec une offre complémentaire.

Bien qu’il faille bien sûr éviter de se créer des besoins face à cette multitude de nouvelles promotions, ce type de publicité permet aux consommateurs de recevoir des offres plus ciblées, et potentiellement d’économiser sur les achats courants. Il sera donc intéressant de voir ce modèle se multiplier.

Peut-être recevrez-vous un échantillon de savon à vaisselle dans votre prochaine boîte Goodfood, qui sait ?

Conseils