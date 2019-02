Bébé surprise!

Étienne Boulay a eu toute une surprise en apprenant que sa conjointe Maïka Desnoyers était à nouveau enceinte... malgré les méthodes de contraception utilisées par le couple.

« Ce n’était pas prévu pantoute ! Elle était autant sous le choc que moi. On a passé la première soirée à digérer la nouvelle, et ensuite on s’est dit que c’était le plus beau cadeau de la vie. On est bien excités », raconte l’ex-joueur de football, croisé sur le tapis rouge de la première du spectacle de Patrick Groulx, au Club Soda, mardi dernier.

Déjà lui-même papa d’Anna, 4 ans, et de Luca, 8 ans, l’ancien athlète ignore toujours le sexe du bébé. Et il ne s’en préoccupe pas le moins du monde.

« Peu importe ce que la vie me donne, je serai content, tant qu’il (ou elle) sera en santé », affirme-t-il.