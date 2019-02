Belle visite au Tournoi atome de Lévis

Le Tournoi national atome Desjardins de Lévis soulignera ses 50 ans de belle façon, ce soir (17 h 30) en accueillant l’ex-joueur de la LNH et de l’AMH, André Lacroix. Une cérémonie protocolaire (hommage) se tiendra tout juste avant le match opposant Blainville et Magog en classe AA à l’aréna du Boulevard Guillaume-Couture.

Originaire de Lauzon (Lévis), André Lacroix, qui habite Cleveland (É.-U.), surnommé Le Magicien, a joué dans l’AMH (Philadelphie, New Jersey, San Diego, Houston et la Nouvelle-Angleterre) et dans la LNH (Philadelphie, Chicago et Hartford). André, qui a aussi porté les couleurs des As de Québec (LAH), est aujourd’hui âgé de 73 ans. Il sera présent à quelques occasions durant le tournoi qui se terminera dimanche. Depuis 1990, l’aréna de l’arrondissement Lauzon, à Lévis, porte le nom d’aréna André-Lacroix.

Visite appréciée

Photos courtoisie

Fidèle à la tradition, Bonhomme a rendu visite, le 5 février dernier, aux jeunes patients du Centre mère-enfant Soleil de Québec. Inutile de vous préciser que la présence du légendaire personnage hivernal a fait « fondre » le cœur des jeunes et de leurs parents, histoire d’oublier quelques instants leur hospitalisation ainsi que leurs traitements.

Souvenirs de 1959

Photos courtoisie

Voir quelques autres belles photos souvenirs montrant le couronnement de Maryse 1re et sa présence au défilé de nuit, dans son carrosse, au Carnaval de Québec de 1959. Le Palais de Bonhomme, installé face au Parlement, avait des dimensions modestes en 1959. Quelques intrépides dévalant la côte St-Sacrement lors de la course en tacots, en 1959.

Joyeux carnaval

Photo courtoisie

Pour les 10 prochains jours (du 8 au 17 février), Québec est carnaval pour la 65e fois. Je vous ramène toutefois ce matin 60 ans en arrière, en 1959, alors que pour la première fois l’élection de la Reine se fait par tirage au sort de capsules. Voici d’ailleurs en photo la reine Maryse 1re et les duchesses du 5e Carnaval de Québec : Sonia Seraiocco (Cartier), Huguette Marier (Champlain), Lisette Laterreur (Frontenac), Maryse Gaudet (Montmorency), Suzanne Racine (Laval), Normande Lagacé (Lévis) et Élise Gagnon (Montcalm).

Anniversaires

Photo courtoisie

Serge Poulin (photo) retraité du Musée de la civilisation à Québec... Catherine Roberge, ex-judoka québécoise, 37 ans.... Manuel Osborne-Paradis, skieur canadien de la Coupe du monde, 35 ans... Kirk Muller, joueur de hockey (1984-2003) avec le Canadien de 1991 à 1995 et entraîneur associé avec Montréal, 53 ans... John Grisham, auteur américain de romans à succès, 64 ans... Jean Provencher, historien québécois, 76 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 8 février 2014. Claude Desjardins (photo), 73 ans, restaurateur de Québec (Beaugarte, Pied de la Tour, Fabrique du Smoke Meat)... 2017. Peter Mansfield, 83 ans, physicien britannique, Prix Nobel médecine (2003)... 2013. James De Preist, 76 ans, chef de l’Orchestre symphonique de Québec de 1976 à 1983... 2007. Anna Nicole Smith, 39 ans, ex-mannequin et actrice, Playmate de l’Année en 1993.