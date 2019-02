Avis aux jeunes de 10 à 15 ans mordus d’histoires fantastiques et d’épouvante! Un nouveau magazine trimestriel fait son entrée dans le paysage de la BD et de la littérature jeunesse : Ça fout la chienne. Marie-Christine a rencontré Luca Jalbert et Samuel Roy, les deux instigateurs de ce projet. En plus des bandes dessinées aux allures vintage qui ne sont pas sans rappeler les romans Chair de poule et Frissons qui ont meublé notre jeunesse, Ça fout la chienne s’accompagne d’une websérie et d’un concours d’écriture, question de mettre des jeunes de la région en avant-plan et de susciter leur intérêt pour la lecture.

En effet, les deux mordus de littérature d’épouvante espèrent partager leur passion et amener les jeunes à délaisser les écrans au profit de médias papier. « Se plonger dans un livre, c’est totalement un autre univers et si on leur parle un peu en commençant avec l’horreur, il n’y a rien qui les empêche ensuite d’aller vers autre chose », croit M. Roy. Pour les parents, c’est également l’occasion de renouer avec un style qui leur a plu dans leur jeunesse.

Pour en savoir plus, voyez le reportage samedi à l’émission ou visitez la page Ça fout la chienne sur Facebook et Instagram, notamment.