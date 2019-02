Canada: le chômage en légère hausse en janvier, à 5,8%

OTTAWA | L’économie canadienne a créé 67 000 nouveaux emplois en janvier mais le taux de chômage a légèrement augmenté, à 5,8%, «en raison de la hausse du nombre de personnes à la recherche de travail», a indiqué vendredi l’institut national de la statistique.

Les analystes de la banque CIBC s’attendaient à seulement 6 000 créations nettes de postes, et à une hausse du taux de chômage limitée à 0,1 point, à 5,7%.

En décembre 2018, le Canada avait enregistré un taux de chômage record de 5,6%, le plus faible depuis 1976 lorsque des données comparables sont devenues disponibles.

L’essentiel des nouveaux emplois créés en janvier «a eu lieu chez les jeunes de 15 à 24 ans et dans les secteurs des services», a indiqué Statistique Canada dans un communiqué.

«L’emploi a augmenté dans six provinces, et les hausses les plus fortes ont été observées en Ontario et au Québec», tandis qu’il a reculé dans l’ouest du Canada en Alberta et en Saskatchewan, a souligné l’institut d’Ottawa.

Quelque 99 000 postes ont été créés en janvier dans les services et quelque 21 000 autres dans la fonction publique.

Environ 53 000 postes ont été créés chez les jeunes de 15 à 24 ans en janvier: quelque 27 000 chez les hommes et quelque 26 000 chez les femmes. «Le taux de chômage a peu varié tant chez les jeunes femmes (9,6%) que chez les jeunes hommes (12,6%)», a remarqué Statistique Canada.

L’institut d’Ottawa a remarqué en conclusion que «selon les concepts américains, le taux de chômage au Canada s’est établi à 4,8% en janvier, comparativement à un taux de 4,0% aux États-Unis», soit, dans les deux cas, des situations de plein emploi.