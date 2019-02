Collection hommage à Céline

La marque française de vêtements Eleven Paris a dévoilé cette semaine une collection unisexe en l’honneur de Céline Dion. Vendue exclusivement sur internet, la ligne nostalgique, créée en édition limitée, comprend un coton ouaté blanc à capuchon ainsi qu’un t-shirt à col rond à l’effigie de l’artiste québécoise. Les deux articles affichent le même message en anglais : « I miss the old Céline » (en français : « La Céline d’avant me manque »).

Derrière, on peut voir une vieille photo de l’interprète d’Incognito, datant possiblement du début des années 1990, du temps qu’elle avait les cheveux bouclés et qu’elle entamait une carrière anglophone avec l’album Unison.

Les articles sont offerts à prix forts. Le t-shirt coûte 30 euros (45 $ CA) ; le hoodie à manches longues coûte 65 euros (98 $ CA).

Coup de pub

Pour Eleven Paris, il s’agit d’un bon coup de marketing, puisque cette mini collection atterrit en ligne au lendemain d’un séjour très remarqué de Céline Dion à Paris. Plusieurs publications mentionnent la sortie des deux articles, à commencer par l’édition française du magazine Elle, qui parle de chandails qu’« on adorera porter en hiver comme en été ».

Après avoir défrayé la chronique pour avoir étrenné un coton ouaté du Titanic à Paris en 2016 (et plus récemment pour avoir porté un hoodie « I’m worth it » lors du tournage d’une publicité pour L’Oréal), les rôles sont dorénavant inversés. La diva attire aujourd’hui l’attention en ornant l’endos d’un chandail à capuchon.

Reste à savoir si elle osera le revêtir en public...

Fondée en 2001, la marque pour hommes et femmes Eleven Paris a pour slogan « Life is a joke » (« La vie est une blague »).