Coup d’envoi au Carnaval!

C’est ce soir que le Carnaval de Québec prend son envol. Bonhomme vous attend donc à la Cour royale Loto-Québec et vous convie à entrer dans son univers. Explorez les tours de glace expérientielles et plongez dans Le Rêve de Bonhomme, une expérience multimédia immersive où les lumières, l’interaction et le jeu émerveilleront petits et grands. Demain, dès 11 h, faites un détour par le Camp à Jos. Dès 11 h, venez rencontrer les personnalités de TVA que vous aimez. Jean-Philippe Dion, Marie-Claude Barrette et l'équipe de Salut Bonjour Week-end seront avec Bonhomme pour une journée carnavalesque. Prenez part aux jeux d’énigmes et au lancer de la hache! Dimanche, c’est au tour de Pierre Jobin d’assister au gala de lutte hivernal du Camp à Jos.

Photo courtoisie

Photo courtoisie

C’est également demain que le premier défilé, entièrement repensé, prendra d’assaut les rues de Québec. Le savoir-faire et la créativité de la communauté artistique de la région sera à l’honneur, avec des prestations uniques de FLIP Fabrique, Interférences, arts et technologies, Dance Laury Dance, Pur FX, les Ateliers du Carnaval ont mis en commun leur talent pour offrir un défilé qui en mettra plein la vue à la population. Information et achat de l’Effigie : carnaval.qc.ca