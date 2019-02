La disparition de 250M$ en cryptomonnaie expliquée par un expert

Le monde des cryptomonnaies était en alerte cette semaine après la disparition de 250 millions de dollars investis auprès de la compagnie QuadrigaCX.

Les investissements n’étaient accessibles qu’à partir du code d’accès, détenu uniquement par le PDG de la plateforme. Le problème, c’est qu’il est mort et que les fonds semblent donc perdus.

Pour éclaircir le sujet, nous avons contacté Martin Lalonde, responsable du Fonds Rivemont Crypto.

Selon lui, la situation à Quadriga s’explique d’abord par un « manque clair de gouvernance ». Même au sein de l’univers crypto, il semble totalement inadmissible que les fonds soient gardés par un seul homme sans qu’aucun mécanisme de contrôle n’ait été mis en place.

De même, d’après M. Lalonde qui exerce dans l’investissement en cryptomonnaies, Quadriga bénéficiait d’un avantage concurrentiel, celui d’accepter les dollars canadiens, mais était une plateforme reconnue pour son amateurisme et son manque d’efficacité. « Personne dans le milieu n’aurait recommandé d’y laisser des fonds ».

Pour éviter ce genre de désagrément aux investisseurs, Martin Lalonde donne quelques recommandations :

Il est important d’utiliser des entreprises ou plateformes enregistrées auprès des autorités compétentes.

Garder vos fonds et vos adresses privées de portefeuille. Autrement, vous n’êtes pas véritablement propriétaire de vos cryptos.

Ne jamais stocker vos cryptos sur une plateforme d’échange. Il existe des outils pour les garder en sécurité, comme les cold wallets.

Enfin, il est à rappeler que les cryptomonnaies portent les défauts de leurs qualités. Si, comme le rappelle le Président du Fonds Rivemont Crypto, « cette monnaie vous permet d’être votre propre banque et de véritablement détenir et contrôler vos avoir », elle vous demande également plus de responsabilités et de prévoyances.

Quand on lui demande ce qu’il en sera de la situation des investisseurs de Quadriga, M. Lalonde répond : « C’est la question à 250 millions de dollars. Il se peut qu’il y ait un espoir de récupération des clés, mais il reste très mince. »

En attendant, un juge d’Halifax a accordé 30 jours à la firme pour retrouver les fonds.

