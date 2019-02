De la valeur de l’écriture pour atteindre la paix du cœur

J’ai apprécié votre réponse à « Fille ingrate » qui pleurait de n’avoir pas eu le courage de revoir sa mère avant son décès pour cause de lien rompu depuis que son mari, méprisé par sa belle-mère, lui avait demandé de choisir entre elle et lui. Votre conseil d’écrire à sa mère tout ce qu’elle n’avait pas pu lui dire de son vivant, de se vider le cœur sur papier à défaut d’avoir pu le faire en vrai, était le meilleur qui soit. Je l’ai fait à l’endroit de mon père qui m’avait déshérité parce que je lui avais tenu tête à l’adolescence. Même s’il est parti en laissant un pécule que ma sœur et mon frère se sont partagé sans rien me rendre, je ne nourris de rancune envers personne depuis que je lui ai écrit la plus grosse lettre de bêtises que la terre peut porter. Je lui souhaite la même paix du cœur.

Un gars soulagé

Merci de confirmer la haute valeur ajoutée de l’écriture pour apaiser l’âme, même une âme masculine.