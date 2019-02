De nouveaux venus aux Galeries de la Capitale

Alors que le centre commercial a amorcé l’année sur une note spectaculaire avec le dévoilement du nouveau Méga Parc, voilà qu’il annonce l’arrivée de nouveaux commerces. Entre autres, la clientèle à la recherche de solutions confort et design pour la maison pourront visiter les magasins de meubles Brick, EQ3 et Dormez-vous, qui s’installeront dans les locaux laissés vacants par Déco Découverte et Pier 1 Imports, du côté nord du boulevard Lebourgneuf. À l’intérieur du centre commercial, de nouvelles enseignes modes feront leur apparition : ECCO, magasin de chaussures et ainsi qu’Alcōv. Petits et grands seront aussi ravis de passer par la Boutique Griffon pour faire des trouvailles en matière de jeux, jouets et passe-temps. Pour en savoir plus : galeriesdelacapitale.com