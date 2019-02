Des alliés bien coupants

Certains accessoires de cuisine ne requièrent pas d’électricité, mais plutôt un petit effort physique pour nous aider à couper ou hacher plus rapidement les aliments lors des repas pressés. En voici quelques-uns.

Hacher et fouetter

Photo courtoisie, trudeau

Concocter une salsa ou un guacamole et fouetter les ingrédients d’une trempette ou d’une mayonnaise sont des opérations qui se réalisent avec un seul accessoire, ce hachoir de cuisine Trudeau, muni de lames et d’un fouet. Son ouverture facilite l’ajout d’ingrédients en cours de préparation, son pied antiadhésif et son protège-lame rendent son utilisation sécuritaire et son contenant de sept litres permet d’y réserver les aliments frais. Tout va au lave-vaisselle.

Couper et réserver

Photo courtoisie, Williams Sonoma

Photo courtoisie, Williams Sonoma

Avec ses trois lames, cet accessoire signé KitchenAid coupe en dés et en tranches des aliments aussi résistants sous la lame d’un couteau que la carotte, et ce, sans effort. Il est idéal pour découper des oignons, des patates, des pommes et plusieurs autres fruits et légumes, qui seront ensuite réservés dans son grand récipient d’une capacité de quatre tasses.

On se balance

Photo courtoisie, Linen Chest

Les fines herbes, les fruits et les légumes tendres peuvent être hachés finement avec la force de vos deux bras, en agrippant les poignées de cette mezzaluna suggérée par Port-Style. Il suffit de faire balancer sa lame double en acier inoxydable sur la planche en bambou couverte de vos fines herbes préférées, pour que quelques secondes plus tard, ces dernières soient prêtes à agrémenter votre repas.

Pas touche aux oignons

Photo courtoisie, Stokes

Hacher de l’ail et des oignons laisse toujours un parfum tenace sur les doigts en plus de faire glisser quelques larmes sur les joues. Avec cet outil Thinkkitchen, il suffit de les peler, de les glisser sous ses lames, puis d’appuyer quelques fois sur le hachoir pour les réduire en petits morceaux sans subir ces petits inconvénients olfactifs et émotifs. Cet accessoire, qui convient également à d’autres aliments, va même au lave-vaisselle.

Et tourne la poignée

Photo courtoisie, Stokes

Ce hachoir manuel Thinkkitchen est doté de lames bien tranchantes en acier inoxydable qui réduisent en petits morceaux les aliments à l’intérieur de son boîtier en plastique. Il suffit de tourner sa manivelle pour hacher ou réduire en purée efficacement, tout en économisant du temps. Cet outil pratique possède un bec verseur, une poignée et une ouverture pour ajouter des aliments. Les lames vont au lave-vaisselle.