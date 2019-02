Fed Cup: Bianca Andreescu en lever de rideau face aux Pays-Bas

Le tirage au sort a statué: ce sera Bianca Andreescu qui amorcera de la rencontre de premier tour du Groupe mondial II de la Fed Cup pour le Canada face aux Pays-Bas.



Andreescu croisera le fer avec Richel Hogenkamp, 150e au monde, lors du premier match disputé sur terre battue, samedi à Bois-le-Duc, aux Pays-Bas. La Québécoise Françoise Abanda (223e) suivra en affrontant Arantxa Rus (129e).

Dimanche, Andreescu, 79e raquette selon la WTA, se mesurera à Rus, puis Abanda tentera de vaincre Hogenkamp. Finalement, Gabriela Dabrowski fera équipe avec Andreescu en double pour faire face à Demi Schuurs et Bibiane Schoofs.

Au besoin, Rebecca Marino est également disponible pour la nouvelle capitaine Heidi El Tabakh.

«Nous savons que nous affrontons des adversaires talentueuses et aguerries. Nous nous sommes bien entraînées toute la semaine et nous sommes prêtes à relever le défi, a dit El Tabakh, dans un communiqué. Je sais que les filles donneront le meilleur d’elles-mêmes et c’est tout ce que je peux leur demander. Ce sera un week-end de tennis excitant.»

La nation qui l’emportera pourra ensuite disputer une rencontre de qualification pour le Groupe mondial I, tandis que les perdants devront défendre leur place dans le Groupe mondial II lors d’une rencontre de barrage.