Immigration: livrer sa part du contrat

La CAQ vient de déposer une pièce législative parmi les plus importantes de la session parlementaire, sa loi sur l’immigration et le test des valeurs. Sujet qui divise, mais intentions clairement annoncées, la CAQ est allée chercher en élection toute la légitimité pour lancer cette discussion.

Particulièrement dans un contexte de rareté de main-d’œuvre, notre gouvernement a raison de vouloir recruter des gens dont les diplômes et expériences de travail coïncident avec nos besoins. On fait d’une pierre deux coups. On aide une entreprise de chez nous à pourvoir ses postes vacants. Et en même temps, on met les chances de notre côté pour une expérience d’immigration réussie.