James Blunt avec le Cirque Éloize

Huit artistes du Cirque Éloize participent présentement au plus grand spectacle de patinage artistique en Suisse, Art on Ice, a appris Le Journal. La troupe québécoise a signé la conception et la mise en scène de ce populaire gala qui met en vedette, cette année, le chanteur James Blunt.

Le Journal a attrapé vendredi Jeannot Painchaud au bout du fil alors qu’il venait d’arriver à Paris. Le fondateur du Cirque Éloize faisait une visite éclair dans la Ville Lumière afin de présenter le concept d’Art on Ice à différents contacts français. Photo WENN

« Le producteur du spectacle nous a demandé de l’aider à l’amener à l’extérieur de la Suisse, mentionne-t-il. C’est un concept qui pourrait vraiment voyager. »

Cela fait déjà 25 ans que le spectacle Art on Ice est joué dans ce pays européen. Dans ce gala, on retrouve des patineurs artistiques et des vedettes de la musique. Cette année, le Britannique James Blunt et la chanteuse suisse Stefanie Heinzmann participent au spectacle.

En catimini

Pour la première fois cette année, le Cirque Éloize s’est vu offrir la conception et la mise en scène du spectacle. « Nous avons travaillé en catimini pendant plusieurs mois, dit Jeannot Painchaud. Le producteur, qui nous connaissait bien, voulait amener le concept plus loin, que ce soit plus artistique. »

Quand on demande à Jeannot Painchaud si Art on Ice pourrait être présenté de ce côté-ci de l’Atlantique, il répond par l’affirmative, tout en restant évasif.

« Ce qui est intéressant avec ce show-là, c’est qu’on peut travailler avec d’autres vedettes d’autres pays. C’est un concept unique. »